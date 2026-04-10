Балезино. Удмуртия. В поселке Балезино началась подготовка площадки для реконструкции канализационных очистных сооружений на улице Азина, 17. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Удмуртии Василий Муклин.

Работы пройдут в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость двухгодичного объекта превышает 600 миллионов рублей. Сейчас износ действующих сооружений достигает 90%.

Ранее в Балезино выявили проблемы с качеством воды. На улицах Ломоносова и Энергетиков вода шла ржавая и с превышением железа, а на Школьной обнаружили кишечную палочку. Роспотребнадзор временно запретил работу водоразборных колонок и обязал поставщиков промыть и продезинфицировать трубы.