Ижевск. Удмуртия. 26 марта в Республиканском доме народного творчества в Ижевске состоится форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (18+). Участие примут председатели советов многоквартирных домов, представители ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний из разных районов Удмуртии.

В программе выступления представителей правительства Удмуртии, администрации Ижевска, выставка предприятий ЖКХ республики и подведение итогов III Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

Модератором выступит председатель «Объединения советов домов Удмуртии», заместитель исполнительного директора — руководитель Центра поддержки местных сообществ Ассоциации «Совет муниципальных образований УР», координатор проекта «Школа ЖКХ» в регионе Александр Евсеев.

Форум пройдет 26 марта с 17:00 до 20:30 по адресу: Ижевск, ул. Коммунаров, 363. Вход свободный, необходима предварительная регистрация по ссылке.