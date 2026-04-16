Ижевск. Удмуртия. Коммунальные службы Ижевска приступили к очистке улиц перед майскими праздниками. Об этом сообщает глава города Дмитрий Чистяков.

На участках работают бригады ручного труда и спецтехника.

«Техника и сотрудники ДРЭУ в целом за смену очищают до 50 км дорог: убирают смет с проезжей части, мусор, приводят в порядок тротуары и ограждения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала весны из Ижевска было вывезено более 9 тыс. тонн смёта и мусора.

Напомним, общегородские субботники во всех районах города запланированы на 18 и 25 апреля.

Ранее сообщалось, что в Ижевске начали мыть остановки и ограждения вдоль дорог.