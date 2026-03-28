Ижевск. Удмуртия. Вице-премьер правительства Удмуртии Игорь Асабин, выступая на Республиканском форуме ЖКХ, подвел итоги работы отрасли за последние три года и обозначил цели на текущий год.

По словам вице-премьера, с 2023 по 2025 год количество аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве региона удалось сократить на 35%. Он отметил, что даже в период аномальных морозов минувшей зимой число инцидентов на сетях не превышало обычных показателей.

Главной задачей на 2026 год определено дальнейшее снижение аварийности — не менее чем на 5%.