В Сарапульском районе отремонтируют водонапорную башню в селе Шевырялово

В Сарапульском районе отремонтируют водонапорную башню в селе Шевырялово
На эти цели выделено 1,4 млн рублей. 

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе капитально отремонтируют водонапорную башню и систему водоснабжения в селе Шевырялово. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит демонтировать старую башню, построить железобетонный фундамент, установить оборудование, проложить трубопровод и выполнить его изоляцию.

Сметная стоимость работ составляет более 1,4 млн рублей. Финансирование осуществляется из бюджета муниципального образования.

Работы должны быть выполнены до 1 октября 2026 года. 

Напомним, в марте текущего года из-за порыва на водопроводе в селе Шевырялово без воды осталось 20 жилых домов

