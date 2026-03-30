Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе капитально отремонтируют водонапорную башню и систему водоснабжения в селе Шевырялово. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит демонтировать старую башню, построить железобетонный фундамент, установить оборудование, проложить трубопровод и выполнить его изоляцию.

Сметная стоимость работ составляет более 1,4 млн рублей. Финансирование осуществляется из бюджета муниципального образования.

Работы должны быть выполнены до 1 октября 2026 года.

Напомним, в марте текущего года из-за порыва на водопроводе в селе Шевырялово без воды осталось 20 жилых домов.