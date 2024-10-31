Глава Можги прокомментировал вопрос о возможном повышении тарифов ЖКХ

Можга. Удмуртия. Глава Можги прокомментировал возможное повышение тарифов ЖКХ в городе. Об этом Эрик Уразов рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Ранее сообщество «Можга сегодня» опубликовало в соцсети «ВКонтакте» запись о созыве внеочередной сессии городской думы для обсуждения вопроса об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Автор записи выразил опасение, что при решении вопроса в положительную сторону городские тарифы будут ежегодно повышаться и тем самым значительно увеличивать стоимость коммунальных услуг города.

Об этой ситуации на своей странице высказался глава Можги Эрик Уразов.

Он рассказал, что сейчас за кубометр холодной воды можгинцы платят 36,6 рубля, а за водоотведение — 22,23 рубля. По его словам, это самый низкий тариф среди городов Удмуртии.

При этом в рамках действующих тарифов МУП «ЖКХ» не может работать в полном объёме. За девять месяцев 2024 года убыток по водоснабжению составил 15 млн рублей, а по водоотведению — 21 млн рублей.

«Минстроем Удмуртии в Городскую думу направлен для согласования проект указа Главы Удмуртской Республики, предусматривающий установление предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 15%», — рассказал Уразов. В случае принятия проекта, новые тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Внеочередное заседание 36 сессии городской думы Можги седьмого созыва назначено на 31 октября в 15:00.