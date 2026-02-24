Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе 2026 года вновь ускорилась инфляция. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

В январе инфляция повысилась на 1,74% по сравнению с декабрем 2025 года. Среднегодовая инфляция составила 6,56%. Напомним, по итогам 2025 года среднегодовая инфляция в Удмуртии составила 6,26%.

Продовольственные товары

Заметнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию, особенно на огурцы и помидоры (+13,24%). Помимо них подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (+3,46%) и услуги питания в кафе и ресторанах (+2,36%). При этом подешевели яйца (-4,7%), сахар (-3,04%), а также масло и жиры (-2,19%).

Непродовольственные товары

За январь выросли цены на телерадиотовары (+2,31%), средства связи (+2,19%), а также моющие и чистящие средства (+1,9%). Также подорожало автомобильное топливо (+1,65). Это объясняется повышением НДС и акцизов. Всего за 12 месяцев прирост цен на моторное топливо составил 10,95%.

Услуги

Больше всего в январе подорожали услуги. Из них значительнее всего выросли цены на услуги зарубежного туризма (3,73%), билеты в музеи и кино (3,67%), ЖКХ (2,51%). При этом отмечается, что за год жилищно-коммунальные услуги подорожали на 13,73%.

При этом цены в Удмуртии выросли больше, чем в целом по стране. Например, сильнее, чем в России в целом, выросла стоимость отдельных коммунальных услуг: тарифы на водоснабжение в Удмуртии были проиндексированы в большем объеме.

Среднегодовая инфляция в России увеличилась до 6% в январе.

Отмечается, что рост инфляции в январе связан с разовыми факторами — индексацией регулируемых тарифов и повышением налогов.

«После их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5–5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%», — говорится в сообщении.