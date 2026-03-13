Глазов. Удмуртия. В Глазове суд оштрафовал ЖКХ администрации города за некачественную уборку ряда участков дорог в зимний период. Об этом сообщили в судейском сообществе Удмуртии.

Управление ЖКХ администрации Глазова, являясь ответственным за содержание дорог, допустило нарушение обязательных требований на улицах Глинки, Циолковского, Пряженникова, Советской, Пригородной. 16 января текущего года на указанных улицах был выявлен снежный накат (образовалась колейность), при этом средняя толщина снежного наката составила от 5,6 см до 7 см.

Отмечается, что Управление ЖКХ города не приняло всех необходимых и достаточных мер для очистки дорог, хотя располагало такой возможностью. Суд назначил штраф Управлению в размере 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Сарапуле суд взыскал с Управления благоустройства города 400 тыс. рублей в пользу женщины, которая сломала ногу, поскользнувшись на лестнице.