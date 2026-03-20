Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле, Можге и Балезино ускорят модернизацию ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В микрорайоне «Обувная фабрика» в Сарапуле до сих пор нет центрального водоотведения. Для частных домов и двухэтажек это остаётся главной проблемой.

Строительство канализационно-насосной станции и сетей водоотведения началось весной 2025 года. Подрядчик проложил почти 5 км. сетей: 2 км. напорной канализации методом горизонтально-направленного бурения и 3 км. самотечной с железобетонными колодцами.

В ближайшее время начнется монтаж канализационно-насосной станции. Материалы уже завозят, оборудование поступит с апреля по май.

Также в Сарапуле реконструируют воздуходувную станцию и систему аэрации на очистных сооружениях.

Кроме того, в районном центре Балезино капитально отремонтируют станцию второго подъёма водопровода на улице Октябрьская, 24. На улице Железнодорожной построят новую газовую котельную.

На улице Олега Кошевого модернизируют отопление социальных объектов — там установят котлы наружного размещения.

Ещё рабочие приступят к реконструкции канализационных очистных сооружений на Азина, 37. Параллельно идут проектные работы по водоснабжению посёлка. В селе Люк появится блочно-модульная котельная.

В Можге делают ставку на теплоснабжение. На улицах Октябрьская и Азина построят две блочно-модульные котельные, а также отремонтируют около 2 км. сетей. Завершить работы планируют до конца года.

Ещё две модульные котельные возведут по концессии — в Вешняковском и Чебершурском микрорайонах. Это затронет 12 тыс. жителей города.