Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в список регионов России, где ввели электронное взыскание долгов за ЖКХ через «Госуслуги». Об этом пишут «Известия».

Деньги у неплательщиков будут списывать, но через суд и с уведомлением на «Госуслугах».

Речь не идёт о внезапном списании денег со счетов. Механизм сохраняет стандартные этапы, а процесс становится быстрее за счёт цифровых технологий.

Если у человека есть задолженность, управляющая компания обращается в ГИС ЖКХ, система запрашивает данные должника в Росреестре и оповестит его, а затем передаст подписанное заявление с пакетом документов в ГАС «Правосудие».

Судебный порядок никто не отменял. Должник по-прежнему может прийти, договориться, оформить рассрочку или получить субсидию. Автоматизация лишь ускорит передачу документов.

Для пожилых людей, которые не дружат с интернетом, сохраняется «бумажный» вариант. Если человек не заходит на «Госуслуги», извещение доставят через «Почту России».

Даже в эпоху цифры судебный приказ обязаны продублировать на бумаге. Главное, чтобы фактический адрес совпадал с пропиской, иначе можно пропустить сроки обжалования.

Помимо Удмуртии в списке 19 регионов, где ввели механизм электронного взыскания долгов за ЖКХ. Среди них — Московская, Астраханская, Свердловская, Воронежская, Калининградская и Рязанская области, Республика Коми, Удмуртия, Ставрополье, Приморский край и другие.