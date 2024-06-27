Участок дороги у Госсовета Удмуртии перекроют с 1 по 12 июля

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на две недели перекроют движение транспорта по участку дороги, ведущей от Вечного огня к зданию Государственного Совета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ограничения продлятся с 1 по 12 июля включительно.

За это время на площади 50 лет Октября отремонтируют теплосети. Сотрудники «Т Плюс» обновят около 450 м изношенных трубопроводов. Благодаря этим работам увеличится надежность теплоснабжения в 16 жилых домах.