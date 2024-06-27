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Участок дороги у Госсовета Удмуртии перекроют с 1 по 12 июля

16:00, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Участок дороги у Госсовета Удмуртии перекроют с 1 по 12 июля
16:00, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
370
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Теплосети\n#ремонт
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
370
0

Рядом будут проводиться работы по замене теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на две недели перекроют движение транспорта по участку дороги, ведущей от Вечного огня к зданию Государственного Совета Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Ограничения продлятся с 1 по 12 июля включительно. 

За это время на площади 50 лет Октября отремонтируют теплосети. Сотрудники «Т Плюс» обновят около 450 м изношенных трубопроводов. Благодаря этим работам увеличится надежность теплоснабжения в 16 жилых домах.  

16:00, 27 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
370
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Теплосети\n#ремонт