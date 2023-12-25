Завершение строительства Центра культурного развития в Глазове отложено на год

Глазов. Удмуртия. В Глазове сменились подрядчики на двух объектах — строительстве Центра культурного развития и капитальном ремонте культурного центра «Россия». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Центр культурного развития должен появиться на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса. Его открытие было намечено на 2023 год. Однако пришлось сменить подрядчика. Такая же проблема возникла и в культурном центре «Россия» на улице Советской. В здании 1951 года постройки идёт капитальный ремонт с весны 2022 года.

«Работы продолжатся в 2024 году, подрядчики по обоим проектам определены, контракты подписаны. Работы должны завершиться до 2025 года. По КЦ «Россия» часть работ уже выполнена прошлым подрядчиком. В контракт включены работы, которые нужно доделать: ремонт фасада, забора, фонтана и частичное благоустройство территории», — прокомментировали в администрации города.