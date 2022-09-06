Ижевчане смогут отслеживать движение городских автобусов в Яндекс Картах

Ижевск. Удмуртия. У жителей Ижевска и Можги с 6 сентября появилась возможность отслеживать движение городских автобусных маршрутов в Яндекс Картах. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Горожане смогут в реальном времени узнать, где движется интересующий их автобус. Нажав на иконку остановки, пользователь увидит время прибытия нужного маршрута.

ИПОПАТ на протяжении полугода заменял и настраивал навигационное оборудование, передающее данные о местоположении автобусов. После проведения тестирования городские автобусные маршруты появились в Яндекс Картах.