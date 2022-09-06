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Ижевчане смогут отслеживать движение городских автобусов в Яндекс Картах

12:50, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
Ижевчане смогут отслеживать движение городских автобусов в Яндекс Картах
12:50, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
74
0

Такая же возможность появилась у жителей Можги.

Ижевск. Удмуртия. У жителей Ижевска и Можги с 6 сентября появилась возможность отслеживать движение городских автобусных маршрутов в Яндекс Картах. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ»

Горожане смогут в реальном времени узнать, где движется интересующий их автобус. Нажав на иконку остановки, пользователь увидит время прибытия нужного маршрута.

ИПОПАТ на протяжении полугода заменял и настраивал навигационное оборудование, передающее данные о местоположении автобусов. После проведения тестирования городские автобусные маршруты появились в Яндекс Картах.

12:50, 06 сентября, 2022
Юрий Абашев
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ\n#транспорт