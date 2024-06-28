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Россияне смогут воспользоваться «листом ожидания» билетов на поезда

17:42, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россияне смогут воспользоваться «листом ожидания» билетов на поезда
17:42, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#транспорт\n#железная дорога\n#поезда\n#пассажиры\n#билеты\n#РЖД
Фото: unsplash.com
29
0

Новый электронный сервис запущен РЖД.

Москва. У пассажиров появился шанс приобрести билеты на востребованные направления поездов при отсутствии их в продаже. Для этого можно будет встать в электронную очередь, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».

Компания запустила новый сервис. Он действует на сайте и в официальном приложении РЖД. Если на нужный рейс раскуплены все билеты, следует нажать на кнопку «Заявка в лист ожидания». 

При этом надо внести информацию о желаемом типе вагона, количестве мест и требованиях к ним, а также персональные данные. Поля с указанием даты, маршрута и номера поезда заполняются автоматически. 

Если кто-либо из ранее купивших билеты пассажиров откажется от поездки, или к составу добавят дополнительный вагон, проездные документы появятся в продаже, и тогда их получат те, кто оформил заявку. Кстати, ее можно подать только на поезда, продажа билетов на которые уже открыта.

17:42, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#транспорт\n#железная дорога\n#поезда\n#пассажиры\n#билеты\n#РЖД