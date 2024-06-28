Россияне смогут воспользоваться «листом ожидания» билетов на поезда

Москва. У пассажиров появился шанс приобрести билеты на востребованные направления поездов при отсутствии их в продаже. Для этого можно будет встать в электронную очередь, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».

Компания запустила новый сервис. Он действует на сайте и в официальном приложении РЖД. Если на нужный рейс раскуплены все билеты, следует нажать на кнопку «Заявка в лист ожидания».

При этом надо внести информацию о желаемом типе вагона, количестве мест и требованиях к ним, а также персональные данные. Поля с указанием даты, маршрута и номера поезда заполняются автоматически.

Если кто-либо из ранее купивших билеты пассажиров откажется от поездки, или к составу добавят дополнительный вагон, проездные документы появятся в продаже, и тогда их получат те, кто оформил заявку. Кстати, ее можно подать только на поезда, продажа билетов на которые уже открыта.