Правительство России поможет Удмуртии с закупкой оборудования в Глазовскую межрайонную больницу

Глазов. Удмуртия. Правительство России поможет Удмуртии с оснащением Глазовской межрайонной больницы. Видеозапись рабочей беседы председателя кабмина страны и главы Удмуртии Александра Бречалова размещена на официальном телеграм-канале правительства.

В настоящий момент Глазовская межрайонная больница является одной из крупнейших в республике. Пресс-служба правительства Удмуртии в своем телеграм-канале сообщила, что в настоящий момент медучреждение обслуживает более 183 тыс. человек, в числе которых почти 40 тыс. детей.

В 2021 году в больнице начали ремонтировать стационар, но он также нуждается в обновлении диагностического оборудования.

«В 2021 году мы оценили затраты на капремонт и замену оборудования в лечебном корпусе и операционном блоке. В марте 2022 года выдано положительное заключение госэкспертизы. Понимаем, что проект капиталоемкий, реализовать его планируем за два года, но сейчас остро стоит вопрос с износом оборудования в больнице, в частности, диагностического», — пояснил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Во время своего визита в Удмуртию председатель правительства России Михаил Мишустин решил поддержать регион в этом вопросе и поручил составить список оборудования, в котором нуждается больница, чтобы правительство оперативно оказало помощь.

Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук в своем телеграмм-канале рассказала, что в первую очередь медучреждению нужны наркозные аппараты, видеогастроскопы, передвижной хирургический рентген и комплекс для УЗИ.

Помимо закупки оборудования в Глазовскую межрайонную больницу Михаил Мишустин сообщил о помощи республики в реконструкции филиала реабилитационного центра «Адели» в Глазове.

Это учреждение ежегодно посещают около 800 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что филиал центра в Глазове нуждается в реконструкции — для детей нужно организовать комфортное пространство, дополнительно увеличить площадь центра и купить новое реабилитационное оборудование.

Уже разработана проектно-сметная документация и выдано положительное заключение госэкспертизы. Михаил Мишустин поручил региону подготовить документы по реконструкции центра и отметил, что для ребят должны быть созданы все условия и возможности.