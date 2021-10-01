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С 2022 года жители Ижевска будут платить за отопление по факту

08:30, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
С 2022 года жители Ижевска будут платить за отопление по факту
08:30, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
1812
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#платежи\n#жилищно-коммунальные услуги
Фото: twenty20.com
1812
0

Граждане начнут оплачивать услугу только во время отопительного периода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с началом отопительного сезона в 2022 году поменяется способ платы за отопление. Постановление за подписью председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики. 

Летом горожане выбирали один из двух вариантов — оставить равномерную оплату коммунальной услуги в течение года или отдавать деньги только в отопительный период — в течение 8 месяцев. Большинство жителей Ижевска выбрали второй вариант. 

Постановление об изменении способа оплаты вступит в действие в начале октября. С началом отопительного периода в 2022 году горожане начнут по-новому оплачивать квитанции за отопление.

08:30, 01 октября, 2021
Екатерина Сентемова
1812
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#платежи\n#жилищно-коммунальные услуги
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