С 2022 года жители Ижевска будут платить за отопление по факту

Граждане начнут оплачивать услугу только во время отопительного периода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с началом отопительного сезона в 2022 году поменяется способ платы за отопление. Постановление за подписью председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Летом горожане выбирали один из двух вариантов — оставить равномерную оплату коммунальной услуги в течение года или отдавать деньги только в отопительный период — в течение 8 месяцев. Большинство жителей Ижевска выбрали второй вариант.

Постановление об изменении способа оплаты вступит в действие в начале октября. С началом отопительного периода в 2022 году горожане начнут по-новому оплачивать квитанции за отопление.