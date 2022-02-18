Проект дальнейшего благоустройства набережной Ижевского пруда разработают в 2022 году

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2022 году проведут проектно-изыскательские работы по благоустройству набережной имени зодчего Дудина. Адресную инвестиционную программу за подписью премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова опубликовали на портале главы и правительства республики.

Как пояснил «Сусанину» советник главы Удмуртии по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский, речь идёт о разработке проектно-сметной документации на северную часть набережной Ижевского пруда, на которую есть концепция развития от КБ «Стрелка».

«Планируется разработать проект продолжения благоустройства набережной от начала неблагоустроенного участка до устья речки Подборенки. Торги на определение проектной организации ещё не объявлены. О нюансах проекта сообщим на этапе окончания проектно-изыскательских работ», — ответили «Сусанину» в пресс-службе Минстроя Удмуртии.

Отметим, что на упомянутые работы по инвестпрограмме заложены 50 млн рублей из регионального бюджета.