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Проект дальнейшего благоустройства набережной Ижевского пруда разработают в 2022 году

11:00, 18 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Проект дальнейшего благоустройства набережной Ижевского пруда разработают в 2022 году
11:00, 18 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#Набережная Ижевского пруда\n#набережная Дудина\n#городская среда
Фото: ИА "Сусанин"
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На эти работы заложили 50 млн рублей из регионального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2022 году проведут проектно-изыскательские работы по благоустройству набережной имени зодчего Дудина. Адресную инвестиционную программу за подписью премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова опубликовали на портале главы и правительства республики.

Как пояснил «Сусанину» советник главы Удмуртии по вопросам развития городской среды Вячеслав Правдзинский, речь идёт о разработке проектно-сметной документации на северную часть набережной Ижевского пруда, на которую есть концепция развития от КБ «Стрелка».

«Планируется разработать проект продолжения благоустройства набережной от начала неблагоустроенного участка до устья речки Подборенки. Торги на определение проектной организации ещё не объявлены. О нюансах проекта сообщим на этапе окончания проектно-изыскательских работ», — ответили «Сусанину» в пресс-службе Минстроя Удмуртии.

Отметим, что на упомянутые работы по инвестпрограмме заложены 50 млн рублей из регионального бюджета.

11:00, 18 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
88
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#Набережная Ижевского пруда\n#набережная Дудина\n#городская среда