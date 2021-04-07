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Реконструкция Национальной библиотеки Удмуртии закончится ближе к осени

08:30, 07 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
Реконструкция Национальной библиотеки Удмуртии закончится ближе к осени
08:30, 07 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#ремонт\n#строительство
Фото: arzik2
413
0

Проект был в планах еще с 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Национальная библиотека Удмуртской Республики откроется в конце августа, начале сентября 2021 года. Об этом объявил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей пресс-конференции 6 апреля.

«Проект был крайне сложным, но при всех сложностях мы идем в графике», - отметил глава республики.

Напомним, что реставрация библиотеки началась в 2019 году. Изначально сдача объекта планировалась на конец марта 2021 года, а открытие для читателей было намечено на сентябрь.

08:30, 07 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека\n#ремонт\n#строительство