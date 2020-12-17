Мемориальную доску в честь дважды Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева открыли в Ижевске

Она появилась на здании Столичного лицея.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на здании Столичного лицея открыли мемориальную доску в честь дважды Героя Советского Союза Евгения Кунгурцева. Как сообщает пресс-служба администрации города, в 2012 году самая первая улица микрорайона «Столичный» была названа именем прославленного летчика, уроженца Ижевска. В 2017 году на улице Кунгурцева открыли школу.

Старшеклассницы Столичного лицея решили, что новая школа тоже должна носить имя героя. В марте 2020 года они защитили проект на заседании комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов. И уже в ноябре распоряжением правительства Удмуртии Столичному лицею присвоили имя Евгения Кунгурцева.

Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков на торжественном открытии мемориальной доски отметил: «Евгений Кунгурцев - тот человек, которым мы гордимся. Участник Великой Отечественной войны, героический летчик, защищавший свою страну от огромной беды. Начинание учениц Столичного лицея, их желание увековечить память Героя поддержали родители, педагоги образовательной организации, родственники Евгения Кунгурцева. И теперь на здании образовательной организации установлена памятная доска. Это инициатива общественности, обычных горожан, и тем она ценнее. Теперь ваша задача - хранить это имя, создать в школе музейную экспозицию, проводить мероприятия, чтобы о летчике Кунгурцеве знали как можно больше людей».

На мероприятии присутствовала племянница Евгения Кунгурцева Муза Бородина. Она напомнила, что ее дядя достиг больших высот в жизни: две золотых звезды Героя, после войны командовал 6-й гвардейской бомбардировочной авиационной Таганрогской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизией. И все это благодаря тому, что он много учился - в течение всей своей жизни осваивал новые знания и постигал тайны мастерства.

Во время церемонии в исполнении учащихся Столичного лицея прозвучали стихи о войне и легендарная песня «Журавли». А у школьников начинается новая история в их жизни, навсегда связанная с именем Евгения Кунгурцева.