Жилой дом в центре Сарапула признали объектом культурного наследия

Ранее в нём размещались гостиница, ресторан и даже арестный дом.

Сарапул. Удмуртия. Жилой дом Маклакова в Сарапуле включили в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщает Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

Как пишет агентство, дом находится на улице Труда, 9, в центре города, рядом с Красной площадью. Автор проекта и год постройки достоверно неизвестны, однако, предположительно, это первая половина XIX века.

В разное время строение было жилым домом сарапульского мещанина Исана Дедюхина, сельских обывателей Маклаковых. После революции здесь располагались гостиница, ресторан «И.В. Александрова и наследники» и даже арестный дом.

«Историко-художественная ценность объекта трактуется как редкий образец некогда широко распространенного явления строительства по проектам из «Собрания фасадов». Имеет ярко выраженные архитектурно-художественные особенности стиля «классицизм», характерные для зданий гражданской архитектуры первой половины XIX в. Градостроительная ценность объекта обусловлена формированием исторической улицы г. Сарапула», — указывает агентство.