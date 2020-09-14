Куда звонить жителям Ижевска при проблемах с отоплением?

В столице Удмуртии стартовал отопительный сезон.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в понедельник, 14 сентября, стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получат детские сады и школы, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Жилые дома начнут подключать, когда в течение пяти дней среднесуточная температура будет не выше +8 градусов по Цельсию. Однако горожане могут принять решение о начале отопсезона раньше этого времени: достаточно принять соответствующее решение на общем собрании собственников и обратиться в свою управляющую компанию.

«Теплоноситель может быть подан раньше, если дом технически готов к приему тепла и у жителей нет задолженности за потребленные тепловые ресурсы», – отмечается в сообщении городских властей.

Если же теплоноситель не подали вовремя или батареи недостаточно горячие, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию или ТСЖ (телефоны указаны в расчётах и на стенде в подъезде). УК обязана принять меры по решению проблемы или обратиться в ресурсоснабжающую организацию.

Если управляющая компания по каким-либо причинам не принимает обращения жителей, не реагирует на них, ижевчане могут обратиться в Службу 072 по круглосуточному телефону 998-072 (с сотового), 072 (с городского).

Если в доме прорвало батарею, помочь могут в диспетчерской управляющей компании или в Службе 072. Если же трубопровод с горячей водой прорвало на улице, нужно позвонить в «Удмуртские коммунальные системы» по телефону 90-35-43.