Дизайнеры разработают навигационный шрифт для Ижевска

Заявки на участие в проекте принимаются до 23 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Дизайнеры разработают для Ижевска навигационный шрифт. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртской Республики.

Шрифт будет создаваться командами местных дизайнеров с 25 по 27 сентября. Он может быть использован в дальнейшем для табличек, указателей, объявлений на остановках и заборах. Отмечается, что сейчас у Ижевска нет единого информационного шрифта.

Заявки на участие принимаются до 23 сентября включительно. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.