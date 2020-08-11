Движение по улице Карла Либкнехта ограничат с 11 по 29 августа в Воткинске

Там пройдут ремонтные работы теплосети.

Воткинск. Удмуртия. Движение транспорта по улице Карла Либкнехта ограничат Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



С 11 по 29 августа там пройдут ремонтные работы теплосети. В этот период с 08:00 до 19:00 не будет возможности проехать от улицы Марата до улицы 1 Мая и от улицы 1 Мая до улицы Чапаева.



Напомним, что с 10 августа в Воткинске закрыли движение по улице Азина. До конца октября там будут выполнять работы по замене водопровода и асфальтированию дороги.