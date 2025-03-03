Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска информирует горожан о реорганизации движения людей и транспорта в зоне реконструкции пешеходной эстакады на Центральной площади. Ряд ограничений уже действует, в течении нескольких дней начнут действовать новые.

Напомним, капитальный ремонт пешеходной эстакады, проходящей над улицей Карла Маркса, стартовал в конце февраля. В связи с этим в районе объекта вводятся временные ограничения.

На данный момент правые полосы улицы Карла Маркса в зоне ремонта перекрыты. Пешеходное движение по эстакаде также частично ограничено: спуск у ДК «Металлург» временно закрыт, но горожане могут воспользоваться лестницами со стороны кинотеатра «Россия».

В предстоящую ночь трамвайную остановку переместят на 50 метров ближе к Свято-Михайловскому собору. Рядом организуют временный пешеходный переход.

С 10 марта доступ на эстакаду и спуски с неё полностью перекроют. Пешеходов перенаправят по временным маршрутам:

Работы продлятся до ноября 2025 года. В этот период возможно временное перекрытие движения трамваев и автомобилей, преимущественно в ночное время. Обо всех планируемых ограничениях жителей будут информировать заранее. Автомобилистам рекомендовано использовать объездные маршруты через улицу Лихвинцева и переулок Широкий.

Одним из самых значительных этапов ремонта станет полное прекращение движения всех видов транспорта на 11 дней в июле 2025 года. Точные даты объявят в середине июня. На это время трамвайное движение по улице Карла Маркса закроют, однако ИжГЭТ увеличит количество электротранспорта на улицах Кирова и Горького. В это время планируется замена рельсового полотна в районе эстакады.