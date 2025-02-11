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Для капремонта моста через реку Малая Сыга в Глазове на объекте перекрыли одну полосу

12:00, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Для капремонта моста через реку Малая Сыга в Глазове на объекте перекрыли одну полосу
12:00, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#ограничение движения
Источник фото: администрация Глазова
55
0

Для машин организовали реверсивное движение.

Глазов. Удмуртия. На мосту через реку Малая Сыга в Глазове перекрыли одну полосу. Об этом сообщает администрация Глазова. 

Ограничение связано с началом демонтажных работ. На месте организовали реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. 

Мост на улице Кировской, который является частью региональной трассы Глазов-Яр-Пудем, капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

Напомним, что в конце января 2025 года на объекте стартовали подготовительные работы

12:00, 11 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
55
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт\n#мост\n#ограничение движения