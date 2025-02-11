Глазов. Удмуртия. На мосту через реку Малая Сыга в Глазове перекрыли одну полосу. Об этом сообщает администрация Глазова.

Ограничение связано с началом демонтажных работ. На месте организовали реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием.

Мост на улице Кировской, который является частью региональной трассы Глазов-Яр-Пудем, капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что в конце января 2025 года на объекте стартовали подготовительные работы.