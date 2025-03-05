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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Из-за перелезающих через забор горожан в Ижевске раньше закроют пешеходную эстакаду над Карла Маркса

12:55, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за перелезающих через забор горожан в Ижевске раньше закроют пешеходную эстакаду над Карла Маркса
12:55, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ограничение движения
Источник фото: ИА «Сусанин»
46
0

Мостом нельзя будет воспользоваться уже с 6 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске решили полностью перекрыть движение пешеходов по эстакаде через улицу Карла Маркса на четыре дня раньше. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Напомним, что ремонтные работы на объекте начались с 20 февраля. Тогда к мосту начали подвозить материалы, а также сузили проезжую часть улицы Карла Маркса. 

Затем доступ людей к пешеходной эстакаде частично ограничили: закрыли спуск у ДК «Металлург», но горожане могли воспользоваться лестницами со стороны кинотеатра «Россия». Полностью перекрыть доступ к объекту планировалось только 10 марта. 

Но местные жители начали пренебрегать правилами безопасности и перелезали через ограждения эстакады, чтобы срезать путь. В результате муниципалитет решил полностью ограничить доступ людей к мосту уже с 6 марта. 

Напомним, что для пешеходов организовали пути обхода. Спуститься вниз от Центральной площади можно по улицам Лихвинцева и Бородина. Также из-за ремонта перенесена трамвайная остановка «Центральная площадь», где рядом оборудовали временный пешеходный переход.

Горожан просят соблюдать правила дорожного движения и передвигаться в районе ремонтных работ в соответствии с установленными знаками. 

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12:55, 05 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
46
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#ограничение движения