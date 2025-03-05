Ижевск. Удмуртия. В Ижевске решили полностью перекрыть движение пешеходов по эстакаде через улицу Карла Маркса на четыре дня раньше. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что ремонтные работы на объекте начались с 20 февраля. Тогда к мосту начали подвозить материалы, а также сузили проезжую часть улицы Карла Маркса.

Затем доступ людей к пешеходной эстакаде частично ограничили: закрыли спуск у ДК «Металлург», но горожане могли воспользоваться лестницами со стороны кинотеатра «Россия». Полностью перекрыть доступ к объекту планировалось только 10 марта.

Но местные жители начали пренебрегать правилами безопасности и перелезали через ограждения эстакады, чтобы срезать путь. В результате муниципалитет решил полностью ограничить доступ людей к мосту уже с 6 марта.

Напомним, что для пешеходов организовали пути обхода. Спуститься вниз от Центральной площади можно по улицам Лихвинцева и Бородина. Также из-за ремонта перенесена трамвайная остановка «Центральная площадь», где рядом оборудовали временный пешеходный переход.

Горожан просят соблюдать правила дорожного движения и передвигаться в районе ремонтных работ в соответствии с установленными знаками.