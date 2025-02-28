Кез. Удмуртия. Движение большегрузов ограничат на территории Кезского района Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

С 1 апреля по 15 мая 2025 года по автомобильным дорогам местного значения будет введено временное ограничение движения транспортных средств массой свыше 6 т и любых тракторов. Такие меры вводятся из-за ослабления грунта во время таяния снега.

Ограничение не распространится на автобусы, транспорт, перевозящий еду, животных, корма для сельскохозяйственных животных, лекарства, топливо, смазочные масла, семенной фонд, удобрения и почту.

Проезд будет разрешен для автомобилей, обслуживающих сети водо- и теплоснабжения, мусоровозов, дорожной техники, аварийных машин и машин технической помощи жилищно-коммунальных предприятий.

Также ограничение будет действовать на региональных дорогах с 1 апреля по 1 мая 2025 года. Сроки могут быть откорректированы в связи с погодными условиями.