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Движение большегрузов ограничат на территории Кезского района Удмуртии

17:08, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Движение большегрузов ограничат на территории Кезского района Удмуртии
17:08, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#ограничение движения\n#весна\n#Кезский район
Источник фото: пресс-служба Кезского района Удмуртии
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Причина — сохранность дорог общего пользования.

Кез. Удмуртия. Движение большегрузов ограничат на территории Кезского района Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

С 1 апреля по 15 мая 2025 года по автомобильным дорогам местного значения будет введено временное ограничение движения транспортных средств массой свыше 6 т и любых тракторов. Такие меры вводятся из-за ослабления грунта во время таяния снега.

Ограничение не распространится на автобусы, транспорт, перевозящий еду, животных, корма для сельскохозяйственных животных, лекарства, топливо, смазочные масла, семенной фонд, удобрения и почту. 

Проезд будет разрешен для автомобилей, обслуживающих сети водо- и теплоснабжения, мусоровозов, дорожной техники, аварийных машин и машин технической помощи жилищно-коммунальных предприятий.

Также ограничение будет действовать на региональных дорогах с 1 апреля по 1 мая 2025 года. Сроки могут быть откорректированы в связи с погодными условиями.

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17:08, 28 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
213
0
#Удмуртия\n#ограничение движения\n#весна\n#Кезский район