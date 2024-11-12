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Автобус №15 в Ижевске временно пустили по переулку Ястребовского

19:20, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Автобус №15 в Ижевске временно пустили по переулку Ястребовского
19:20, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
424
0
#Ижевск\n#автобус\n#ограничение движения
Источник фото: ИА "Сусанин"
424
0

Причиной тому стал пожар на улице Красноармейской, где движение транспорта ограничили.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автобусы маршрута №15 временно перенаправили на переулок Ястребовский. Как передаёт ИПОПАТ, причина тому — ограничение движения транспорта по улице Красноармейской из-за пожара.

Привычная схема движения автобусов по маршруту №15 будет восстановлена после снятия ограничений на проезд по Красноармейской.

Отметим, что данный маршрут курсирует по направлению «Центр – Металлобаза». Большая часть маршрута проходит по микрорайону частного сектора, именуемого в народе «Болото».

19:20, 12 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
424
0
#Ижевск\n#автобус\n#ограничение движения