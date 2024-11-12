Автобус №15 в Ижевске временно пустили по переулку Ястребовского

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автобусы маршрута №15 временно перенаправили на переулок Ястребовский. Как передаёт ИПОПАТ, причина тому — ограничение движения транспорта по улице Красноармейской из-за пожара.

Привычная схема движения автобусов по маршруту №15 будет восстановлена после снятия ограничений на проезд по Красноармейской.

Отметим, что данный маршрут курсирует по направлению «Центр – Металлобаза». Большая часть маршрута проходит по микрорайону частного сектора, именуемого в народе «Болото».