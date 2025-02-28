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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазове перекроют участки улиц Кирова и Ленина для празднования Масленицы

12:40, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Глазове перекроют участки улиц Кирова и Ленина для празднования Масленицы
12:40, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Глазов\n#ограничение движения\n#Масленица\n#общественный транспорт
Источник фото: 2gis.ru
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Для горожан изменят маршруты автобусов.

Глазов. Удмуртия. В Глазове на время масленичных гуляний 1 марта перекроют участки улиц Кирова и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Проезд ограничат с 08:00 до 16:00. Движения не будет на участке улицы Кирова от улицы Ленина до Спортивной, а также на участке улицы Ленина от Кирова до дома №13 по улице Ленина.

В связи с этим в городе изменят движение общественного транспорта. 

Автобусы №№ 1, 3, 5 пойдут по улицам Кирова, Ленина, Пряженникова, Советской, потом повернут на Кирова и продолжат обычный маршрут.

Автобус №7 проедет по улицам Пряженникова и Советской, а дальше вернётся на обычный маршрут. 

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12:40, 28 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#ограничение движения\n#Масленица\n#общественный транспорт