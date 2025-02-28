Глазов. Удмуртия. В Глазове на время масленичных гуляний 1 марта перекроют участки улиц Кирова и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Проезд ограничат с 08:00 до 16:00. Движения не будет на участке улицы Кирова от улицы Ленина до Спортивной, а также на участке улицы Ленина от Кирова до дома №13 по улице Ленина.

В связи с этим в городе изменят движение общественного транспорта.

Автобусы №№ 1, 3, 5 пойдут по улицам Кирова, Ленина, Пряженникова, Советской, потом повернут на Кирова и продолжат обычный маршрут.

Автобус №7 проедет по улицам Пряженникова и Советской, а дальше вернётся на обычный маршрут.