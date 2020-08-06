Там начнутся работы по замене водопровода и асфальтированию дороги.

Воткинск. Удмуртия. Движение по улице Азина в Воткинске закроют с 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дело в том, что город получил дополнительные 44 млн рублей на ремонт дороги по улице Азина. Перед этим там необходимо заменить магистральный водопровод. Улица будет перекрыта в связи с проводимыми работами. Недоступным для транспорта станет участок между перекрестками с улицами Чайковского и Гоголя.

Изменятся и маршруты движения автобусов №22, 24, 40, 45 и 55. Они будут курсировать от улицы Чайковского по улицам Гагарина, Юных Пролетариев и Азина. Движение по улице Юных Пролетариев на время станет двусторонним. Также изменится порядок проезда перекрестка улиц Юных Пролетариев и Зориной.

«Водители транспорта, движущегося по улице Зориной, будут обязаны уступить дорогу транспорту, движущемуся по улице Юных Пролетариев (улица Юных Пролетариев – главная дорога)», – отмечается в сообщении городской администрации.

Планируется, что работы по замене водопровода и асфальтированию дороги будут завершены до конца октября.



