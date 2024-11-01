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На время автопробега 4 ноября в Ижевске перекроют несколько улиц

16:12, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На время автопробега 4 ноября в Ижевске перекроют несколько улиц
16:12, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#ограничение движения
Источник фото: администрация Ижевска
269
0

Движение транспорта будет ограничено с 12:00 до 13:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске для проведения межнационального семейного автопробега (0+) перекроют ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Ограничения будут действовать 4 ноября с 12:00 до 13:00. Движение транспорта приостановят на улице Орджоникидзе от Дома дружбы народов до улицы Ленина, на улице Ленина от Орджоникидзе до 40 лет Победы и от 40 лет Победы до Пушкинской, на улице Пушкинской от Ленина до Лихвинцева и на улице Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров. 

Напомним, что колонна машин стартует в 12:00 от Дома дружбы народов, а завершится автопробег у Дома правительства Удмуртии. 

16:12, 01 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#ограничение движения