На время автопробега 4 ноября в Ижевске перекроют несколько улиц

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске для проведения межнационального семейного автопробега (0+) перекроют ряд улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Ограничения будут действовать 4 ноября с 12:00 до 13:00. Движение транспорта приостановят на улице Орджоникидзе от Дома дружбы народов до улицы Ленина, на улице Ленина от Орджоникидзе до 40 лет Победы и от 40 лет Победы до Пушкинской, на улице Пушкинской от Ленина до Лихвинцева и на улице Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров.

Напомним, что колонна машин стартует в 12:00 от Дома дружбы народов, а завершится автопробег у Дома правительства Удмуртии.