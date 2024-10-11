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На участке улицы Ленина в Ижевске 13 октября закроют движение трамваев

14:00, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На участке улицы Ленина в Ижевске 13 октября закроют движение трамваев
14:00, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи\n#ограничение движения
Фото: ИА «Сусанин»
262
0

На месте будут укладывать асфальт.  

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 октября закроют движение трамваев на участке улицы Ленина от Карла Маркса до Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». 

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00. На месте проведут работы по асфальтированию. 

Трамваи №№ 2, 10, 12 не выйдут на линии. Маршруты остального электротранспорта перестроят. 

Трамвай №5 от остановки «Буммаш» проедет по улице Кирова через магазин «Океан», свернёт на улицу Карла Маркса, доедет до остановки «Центр», а затем пойдет по Огнеупорной улице. Далее транспорт поедет в обратном направлении. 

Трамвай №8 проедет по улицам: Промышленной, Ленина, Халтурина до остановки «Буммаш» и двинется обратно тем же путём. 

Трамвай №11 после улицы Промышленной поедет по улицам Ленина, 40 лет Победы и Ворошилова, а затем в обратном направлении. 

Отмечается, что на трамвайном маршруте №1 в этот день увеличат количество подвижного состава.

Владельцы ежемесячных проездных на трамвай смогут воспользоваться ими в троллейбусах. 

14:00, 11 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи\n#ограничение движения