На участке улицы Ленина в Ижевске 13 октября закроют движение трамваев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 13 октября закроют движение трамваев на участке улицы Ленина от Карла Маркса до Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00. На месте проведут работы по асфальтированию.

Трамваи №№ 2, 10, 12 не выйдут на линии. Маршруты остального электротранспорта перестроят.

Трамвай №5 от остановки «Буммаш» проедет по улице Кирова через магазин «Океан», свернёт на улицу Карла Маркса, доедет до остановки «Центр», а затем пойдет по Огнеупорной улице. Далее транспорт поедет в обратном направлении.

Трамвай №8 проедет по улицам: Промышленной, Ленина, Халтурина до остановки «Буммаш» и двинется обратно тем же путём.

Трамвай №11 после улицы Промышленной поедет по улицам Ленина, 40 лет Победы и Ворошилова, а затем в обратном направлении.

Отмечается, что на трамвайном маршруте №1 в этот день увеличат количество подвижного состава.

Владельцы ежемесячных проездных на трамвай смогут воспользоваться ими в троллейбусах.