Воткинск. Удмуртия. На трассе Воткинск-Кельчино-граница Пермского края ограничили движение большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На тяжеловесном транзитном транспорте теперь запрещается ездить по данной дороге до 1 мая. С 17 марта по трассе Воткинск-Кельчино-граница Пермского края могут ездить машины массой до 6 т. Вскоре здесь установят соответствующие дорожные знаки.

Ограничения ввели для обеспечения безопасного дорожного движения и сохранения дорожного покрытия, так как сейчас дороги особенно уязвимы.

«Скоро такие ограничения будут введены на всей сети региональных дорог. Начинаем с Воткинск-Кельчино, потому что по ней идет огромный поток транзитного транспорта на Пермь: здесь большегрузы объезжают систему «Платон», чтобы не платить. Наша задача — дорогу сохранить», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Он отметил, что на дороге уже образовались серьёзные разрушения, поэтому подрядчик начал ямочный ремонт. Данную работу специалисты будут выполнять регулярно по мере образования новых ям.

Для большегрузов организовали объезд по федеральной трассе Р-243.