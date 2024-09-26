В Ижевске временно закроют движение троллейбусов на перекрёстке улиц Удмуртской и Холмогорова

Ижевск. Удмуртия. Из-за ремонта контактной сети в Ижевске закроют движение троллейбусов №1, 2, 7 через перекрёсток улиц Удмуртской и Холмогорова. Об этом сообщает администрация города.

Проезд закроют 27 сентября с 21:30 до окончания движения.

Последние троллейбусы №1 отправятся от Центра до Дома печати в 20:53, до администрации Индустриального района в 21:13. От Дома печати транспорт поедет в 20:55. После 21:13 движение будет закрыто.

Последние троллейбусы на 2 маршруте поедут от остановки «улица Молодёжная» в 20:55, от администрации Индустриального района в 21:43. После этого движение организуют:

Молодёжная — Орджоникидзе — Удмуртская — 10 лет Октября — 9-е Января — остановка «улица Ворошилова» и обратно.

Последние троллейбусы №7 отправятся из Центра в 21:22, а от улицы Труда в 21:16. После 21:22 движение организуют:

Центр — Пушкинская — 10 лет Октября — Ворошилова — Труда и обратно.