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На трассе «Ижевск-Воткинск» на время ограничили движение всех видов транспорта

16:21, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На трассе «Ижевск-Воткинск» на время ограничили движение всех видов транспорта
16:21, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
173
0
#Завьяловский район\n#непогода\n#ограничение движения
Источник фото: ИА «Сусанин»
173
0

Причиной стала метель.

Завьялово. Удмуртия. Из-за метели на трассе «Ижевск-Воткинск» ввели ограничение. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Из-за метели и ухудшения видимости ограничение движения для всех видов транспорта вводится с 16:00 21 января. Оно будет действовать до момента окончания сложных погодных условий. 

«Госавтоинспекция Удмуртии рекомендует водителям транспорта учитывать данную информацию при планировании своего маршрута следования, по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов до улучшения дорожной обстановки!», — сообщили в ГАИ.

UPD: заместитель председателя Правительства Удмуртии Игорь Асабин сообщил, что ограничение будет действовать до 18:00. Выезды междугородних автобусов отложены до снятия ограничений. 

По информации Миндортранса Удмуртии в 16:47 движение транспорта восстановлено.

16:21, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
173
0
#Завьяловский район\n#непогода\n#ограничение движения