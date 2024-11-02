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Из-за непогоды в Удмуртии ввели ограничение на движение грузовиков по федеральной трассе

11:07, 02 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Из-за непогоды в Удмуртии ввели ограничение на движение грузовиков по федеральной трассе
11:07, 02 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
174
0
#Удмуртия\n#погода\n#ограничение движения
Источник фото: arzik2
174
0

Оно будет действовать с 11:00 2 ноября до 12:00 3 ноября.

Ижевск. Удмуртия. Ограничение движения для грузового транспорта ввели в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Из-за непогоды ограничение ввели на участках федеральной трассы Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь (М-7 «Волга») на северном участке от границы Пермского края до Ижевска.

Движение ограничили с 11:00 2 ноября до 12:00 3 ноября по местному времени.

Как сообщает Миндортранс, работа дорожной техники на этом направлении будет усилена. Об изменениях на северном участке трассы сообщат дополнительно.

МЧС Удмуртии призывает горожан оставаться дома на время непогоды. 

11:07, 02 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
174
0
#Удмуртия\n#погода\n#ограничение движения