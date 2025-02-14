Воткинск. Удмуртия. На участке объездной Воткинска 14 февраля временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение будет действовать с 09:30 до 11:00 от кольцевого движения на Гавриловском тракте до отворота на ООО «СВС». В это время на участке дороги Воткинский районный суд проведёт следственный эксперимент.

Движение транспорта организуют в обоих направлениях по маршруту: граница города Воткинска — улица Пригородная — улица Зверева — улица Железнодорожная — Гавриловский тракт — граница Воткинска.