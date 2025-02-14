Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Из-за следственного эксперимента утром 14 февраля перекроют участок объездной Воткинска

08:30, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за следственного эксперимента утром 14 февраля перекроют участок объездной Воткинска
08:30, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
244
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#ограничение движения
Источник фото: Миндортанс Удмуртии
244
0

Дорогу закроют на 1,5 часа.

Воткинск. Удмуртия. На участке объездной Воткинска 14 февраля временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Ограничение будет действовать с 09:30 до 11:00 от кольцевого движения на Гавриловском тракте до отворота на ООО «СВС». В это время на участке дороги Воткинский районный суд проведёт следственный эксперимент. 

Движение транспорта организуют в обоих направлениях по маршруту: граница города Воткинска — улица Пригородная — улица Зверева — улица Железнодорожная — Гавриловский тракт — граница Воткинска. 

08:30, 14 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
244
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#ограничение движения