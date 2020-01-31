  • $ 63.04 ↑
  • € 69.42 ↑

15 ДТП произошло в Ижевске в январе из-за недостатков улично-дорожной сети

13:30, 31 января, 2020
Ксения Чернова
15 ДТП произошло в Ижевске в январе из-за недостатков улично-дорожной сети
13:30, 31 января, 2020
Ксения Чернова
146
0
#дороги\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#зима\n#происшествие
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
146
0

Основными нарушениями стали заужение проезжей части и формирование снежных валов рядом с пешеходными переходами.

Ижевск. Удмуртия. С начала года 15 ДТП в Ижевске произошло из-за недостатков улично-дорожной сети. Об этом журналистам рассказал замначальника отдела ГИБДД УВД по Ижевску Андрей Монахов.

«В принципе, дороги чистят, но недостатки будут выявляться всегда. Основные недостатки – заужение проезжих частей, которое приводит к пробкам, снежные валы в зоне пешеходных переходов, из-за которых не видно пешеходов, гололед, наледь», – отметил Монахов.

По его словам, дорожные полицейские провели около 40 проверок зимнего содержания дорог в Ижевске, составили 18 актов о допущенных нарушениях, возбудили административные производства в отношении ответственных лиц, по 9 случаям материалы уже направили в суд.

Андрей Монахов рассказал, что стражи порядка проводят проверки и по поступившим от жителей города жалобам. Так, например, нарекания вызывает зимнее содержание проезда Колоскового.

«Уже порядка 8 жалоб только конкретно по этому проезду. Надо дорожникам обратить на это внимание. Не чистят дорогу. <…> Мы выдаем предписания на устранение недостатков, устраняют, но несвоевременно», – сказал Монахов.

Однако нередко и сами жители мешают качественной расчистке, оставляя машины вдоль улиц и на межквартальных проездах, не обращая внимания на временные знаки и объявления об уборке снега во дворах. Андрей Монахов обратился к автолюбителям с просьбой не создавать препятствия для работы дорожных служб.

Всего в январе в Ижевске произошло 65 ДТП, в 2 авариях погибли люди. Во втором случае – 24 января на территории поселка Нагорного – на дороге не было освещения. Информация об этом была направлена в прокуратуру. Подобная же проблема существует на улице Пойма, а также на других участках. На улицах Баранова и Мужвайской, об отсутствии света на которых писали в декабре, фонари уже установили.

13:30, 31 января, 2020
Ксения Чернова
146
0
#дороги\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#зима\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Подпольный цех по производству сливочного масла обнаружили в Ижевске

12:55, 24 января, 2020
6304

Резкое похолодание придет в Удмуртию на следующей неделе

4367
16:40, 24 января, 2020

В Ижевске скончался врач-кардиолог Евгений Одиянков

4320
10:06, 26 января, 2020

Житель Удмуртии влез в приоткрытое окно и надругался над школьницей

3370
17:40, 27 января, 2020

Коррупция при закупках в больницы Удмуртии, предотвращение теракта в Челябинске и 100 секунд до Судного дня: что произошло минувшей ночью

2796
08:25, 24 января, 2020

Под Читой в заброшенном здании нашли четырех детей-маугли и их отца

13:42, 24 января, 2020
2257

Глава Чувашии «подразнил» сотрудника МЧС ключами от новой пожарной машины

1416
15:53, 24 января, 2020

В массовом ДТП в Пермском крае пострадали 15 человек

1160
12:25, 26 января, 2020

Владислав Сурков покинул Кремль

1137
11:55, 25 января, 2020

Вице-премьер Хуснуллин призвал провести реновацию жилья по всей России

978
17:28, 25 января, 2020

NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

13:59, 25 января, 2020
1087

20 человек погибло и больше тысячи пострадали в результате землетрясения в Турции

1026
10:38, 25 января, 2020

Кипр не одобрил новые санкции ЕС против России

986
15:40, 25 января, 2020

В Мексике пропала известная по роли Мэри Поппинс актриса Наталья Андрейченко

964
14:03, 27 января, 2020

Главы Евросовета и Еврокомиссии согласовали выход Великобритании из Евросоюза

881
12:11, 24 января, 2020

Лонгриды

Проездной за макулатуру

14:29, 22 января, 2020

Смерть подождёт

16:45, 20 января, 2020

Жить хорошо! А в ХОРОШО жить - ещё лучше!

10:33, 13 января, 2020

Молодой и активный

12:25, 31 декабря, 2019

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019