15 ДТП произошло в Ижевске в январе из-за недостатков улично-дорожной сети

Основными нарушениями стали заужение проезжей части и формирование снежных валов рядом с пешеходными переходами.

Ижевск. Удмуртия. С начала года 15 ДТП в Ижевске произошло из-за недостатков улично-дорожной сети. Об этом журналистам рассказал замначальника отдела ГИБДД УВД по Ижевску Андрей Монахов.

«В принципе, дороги чистят, но недостатки будут выявляться всегда. Основные недостатки – заужение проезжих частей, которое приводит к пробкам, снежные валы в зоне пешеходных переходов, из-за которых не видно пешеходов, гололед, наледь», – отметил Монахов.

По его словам, дорожные полицейские провели около 40 проверок зимнего содержания дорог в Ижевске, составили 18 актов о допущенных нарушениях, возбудили административные производства в отношении ответственных лиц, по 9 случаям материалы уже направили в суд.

Андрей Монахов рассказал, что стражи порядка проводят проверки и по поступившим от жителей города жалобам. Так, например, нарекания вызывает зимнее содержание проезда Колоскового.

«Уже порядка 8 жалоб только конкретно по этому проезду. Надо дорожникам обратить на это внимание. Не чистят дорогу. <…> Мы выдаем предписания на устранение недостатков, устраняют, но несвоевременно», – сказал Монахов.

Однако нередко и сами жители мешают качественной расчистке, оставляя машины вдоль улиц и на межквартальных проездах, не обращая внимания на временные знаки и объявления об уборке снега во дворах. Андрей Монахов обратился к автолюбителям с просьбой не создавать препятствия для работы дорожных служб.

Всего в январе в Ижевске произошло 65 ДТП, в 2 авариях погибли люди. Во втором случае – 24 января на территории поселка Нагорного – на дороге не было освещения. Информация об этом была направлена в прокуратуру. Подобная же проблема существует на улице Пойма, а также на других участках. На улицах Баранова и Мужвайской, об отсутствии света на которых писали в декабре, фонари уже установили.