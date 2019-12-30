Подрядчик устраняет недочеты, выявленные при приемке работ.

Ижевск. Удмуртия. На улицах Баранова и Мужвайской в Ижевске в январе появится освещение. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Приемку выполненных работ власти провели 28 декабря, однако к этому сроку подрядчик не успел должным образом оформить документы, а также завершить работы. Повторно приемку проведут 9 января, в случае устранения всех недочетов линию освещения запустят в эксплуатацию. За срыв сроков подрядчику грозит штраф.

Напомним, на улице Мужвайской установили 22 опоры освещения и 44 светильника, на улице Баранова появились 18 столбов и столько же фонарей.