  • $ 61.72 ↓
  • € 68.41 ↓

Основной темой благоустройства парка Горького в Глазове стали шахматы

16:30, 26 декабря, 2019
Юрий Абашев
Основной темой благоустройства парка Горького в Глазове стали шахматы
16:30, 26 декабря, 2019
Юрий Абашев
150
0
#благоустройство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: Центр развития городской среды Удмуртии
150
0

Это отсылка к любимой игре Максима Горького.

Глазов. Удмуртия. Жителям Глазова презентовали эскизный проект благоустройства парка имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития городской среды Удмуртии.

25 декабря глазовчане приняли участие в обсуждении проекта благоустройства парка Горького. В результате предварительной работы с жителями сложилась идея взаимосвязи парка с его историей.

«За основу взята изначальная симметричная планировка сети пешеходных дорожек, чтобы создать ностальгическую атмосферу и сохранить «парадность» парка. Лейтмотивом парка была выбрана тема шахмат. Отсылки к ней используются в рисунке и устройстве покрытий, элементов благоустройства и в тематике зон. Когда-то в парке работал шахматный павильон. Шахматы — любимая игра и самого Максима Горького», — рассказала главный архитектор Центра Вера Мизгир.

Пространство в парке будет раскрываться анфиладами одно за другим. Главная ось завершится колесом обозрения, с которого откроется панорама на Глазов.

Подробнее с эскизным проектом можно ознакомиться в группе «ВКонтакте» Центра развития городской среды УР.

16:30, 26 декабря, 2019
Юрий Абашев
150
0
#благоустройство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#городская среда

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

10:15, 20 декабря, 2019
5225

Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3718
10:30, 19 декабря, 2019

Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева экстренно госпитализировали

3624
12:33, 19 декабря, 2019

Спасенный в Ижевске малыш встретит Новый год с родственниками

3249
08:30, 23 декабря, 2019

Хоккейный клуб «Ижсталь» откажется от сотрудничества с омским «Авангардом»

3240
11:35, 19 декабря, 2019

Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

16:06, 20 декабря, 2019
2013

Пенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий

1472
10:35, 21 декабря, 2019

СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке

1404
10:01, 20 декабря, 2019

В Мурманской области подростки избили полицейских после дискотеки

1204
19:02, 21 декабря, 2019

Цены на водку и коньяк вырастут в России

1174
17:27, 21 декабря, 2019

Трамп потребовал от сенаторов немедленного начала своего импичмента

10:48, 20 декабря, 2019
1484

The Economist объявил Узбекистан страной года

1290
12:22, 19 декабря, 2019

Полвека спустя: в США нашли похищенного в 60-е годы ребенка

1216
16:42, 20 декабря, 2019

Гости сына бывшего президента Грузии изрезали его ножом из-за невкусного вина

1114
19:15, 22 декабря, 2019

Вступили в силу санкции США против «Северного потока – 2»

1051
10:40, 21 декабря, 2019

Лонгриды

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019