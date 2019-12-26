Основной темой благоустройства парка Горького в Глазове стали шахматы

Это отсылка к любимой игре Максима Горького.

Глазов. Удмуртия. Жителям Глазова презентовали эскизный проект благоустройства парка имени Горького. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития городской среды Удмуртии.

25 декабря глазовчане приняли участие в обсуждении проекта благоустройства парка Горького. В результате предварительной работы с жителями сложилась идея взаимосвязи парка с его историей.

«За основу взята изначальная симметричная планировка сети пешеходных дорожек, чтобы создать ностальгическую атмосферу и сохранить «парадность» парка. Лейтмотивом парка была выбрана тема шахмат. Отсылки к ней используются в рисунке и устройстве покрытий, элементов благоустройства и в тематике зон. Когда-то в парке работал шахматный павильон. Шахматы — любимая игра и самого Максима Горького», — рассказала главный архитектор Центра Вера Мизгир.

Пространство в парке будет раскрываться анфиладами одно за другим. Главная ось завершится колесом обозрения, с которого откроется панорама на Глазов.

Подробнее с эскизным проектом можно ознакомиться в группе «ВКонтакте» Центра развития городской среды УР.