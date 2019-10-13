На улице Оружейника Драгунова в Ижевске появится новый пешеходный переход

Разместится он рядом с детским садом №213.
Ижевск. Удмуртия. Новый пешеходный переход появится на улице Оружейника Драгунова в Ижевске. Разместится он рядом с детским садом №213.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожные знаки «Пешеходный переход» установят через улицу Оружейника Драгунова в районе здания № 76», — говорится в постановлении главы города Олега Бекмеметьева.
Также здесь нанесут дорожную разметку и обустроят пешеходные подходы к новой «зебре». Напомним, неподалёку накануне открылся новый сквер, куда теперь устремились на отдых жители района.