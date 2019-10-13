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На улице Оружейника Драгунова в Ижевске появится новый пешеходный переход

12:47, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
На улице Оружейника Драгунова в Ижевске появится новый пешеходный переход
12:47, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход
Фото: @arzik2
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Разместится он рядом с детским садом №213.

Ижевск. Удмуртия. Новый пешеходный переход появится на улице Оружейника Драгунова в Ижевске. Разместится он рядом с детским садом №213.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения дорожные знаки «Пешеходный переход» установят через улицу Оружейника Драгунова в районе здания № 76», — говорится в постановлении главы города Олега Бекмеметьева.

Также здесь нанесут дорожную разметку и обустроят пешеходные подходы к новой «зебре». Напомним, неподалёку накануне открылся новый сквер, куда теперь устремились на отдых жители района.

12:47, 13 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход

 

 

 


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