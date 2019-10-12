В Ижевске торжественно открыли сквер Оружейника Драгунова

На его благоустройство направили 32,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 октября торжественно открыли сквер Оружейника Драгунова, который был благоустроен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это уникальное место, где с одной стороны есть жилая многоэтажная застройка, а с другой стороны - прекрасный водоем и многолетние хвойные деревья, - сказал глава города Олег Бекмеметьев. - И мы не собираемся на этом останавливаться. В ближайшее время начнем проектировать освещенную лыжную трассу, другие спортивные маршруты. Здесь могут проходить спортивные соревнования, дворовые праздники, сюда могут приходить молодожены и золотые юбиляры».

В разработке проекта по благоустройству сквера принимали участие сами жители.. Горожане предложили в лесопосадке использовать только дерево и натуральный камень, например, пешеходные дорожки сделать из специальных природных материалов. И подрядная организация выполнила пешеходные дорожки из гранитного отсева.

В сквере установлены видеокамеры, прорабатываются вопросы его содержания, зимней уборки, чтобы максимально сохранить в первоначальном виде все элементы благоустройства.

Елена Драгунова, дочь конструктора-оружейника, выразила признательность за то, жители решили назвать сквер в честь ее отца.

«Вся наша семья очень благодарна, что вы выбрали название в честь дорогого для всех нас человека. Я внимательно следила за ходом голосования. Было предложено много очень хороших названий. Думаю, что этот сквер – память не только отцу, а всем оружейникам Ижевска. Люди проголосовали за память», — отметила Елена Драгунова.

Подробнее – на сайте города Ижевска.