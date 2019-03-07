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Расписание общественного транспорта в Ижевске изменится в праздничные дни

13:45, 07 марта, 2019
Диана Ворончихина
13:45, 07 марта, 2019
Диана Ворончихина
219
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#новости\n#трамвай\n#автобус
Фото: susanin.news
219
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График работы автобусов и трамваев поменяется уже 7 марта.

Ижевск. Удмуртия. Расписание движения общественного транспорта в Ижевске изменится в мартовские праздники.

Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, с 7 по 10 марта все городские автобусы будут работать по графику воскресенья. С расписанием пригородных автобусов можно ознакомиться здесь

ИжГЭТ сообщает, что в первой половине 7 марта трамваи №4, 8 и 11 будут курсировать по расписанию буднего дня, затем по следующему расписанию:

С улицы Промышленной:

- 4 маршрут: 13:35 – 17:24;

- 8 маршрут: 13:41 – 17:37;

- 11 маршрут: 13:56 – 17:16.

8 марта движение трамвайных и троллейбусных маршрутов организовано по субботним расписаниям, а 9, 10 марта по расписаниям воскресного дня.

13:45, 07 марта, 2019
Диана Ворончихина
219
0
#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#новости\n#трамвай\n#автобус

 

 

 


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