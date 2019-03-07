Расписание общественного транспорта в Ижевске изменится в праздничные дни

График работы автобусов и трамваев поменяется уже 7 марта.





Ижевск. Удмуртия. Расписание движения общественного транспорта в Ижевске изменится в мартовские праздники.

Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, с 7 по 10 марта все городские автобусы будут работать по графику воскресенья. С расписанием пригородных автобусов можно ознакомиться здесь.

ИжГЭТ сообщает, что в первой половине 7 марта трамваи №4, 8 и 11 будут курсировать по расписанию буднего дня, затем по следующему расписанию:

С улицы Промышленной:

- 4 маршрут: 13:35 – 17:24;

- 8 маршрут: 13:41 – 17:37;

- 11 маршрут: 13:56 – 17:16.

8 марта движение трамвайных и троллейбусных маршрутов организовано по субботним расписаниям, а 9, 10 марта по расписаниям воскресного дня.