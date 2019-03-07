Расписание общественного транспорта в Ижевске изменится в праздничные дни

График работы автобусов и трамваев поменяется уже 7 марта.
Ижевск. Удмуртия. Расписание движения общественного транспорта в Ижевске изменится в мартовские праздники.
Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, с 7 по 10 марта все городские автобусы будут работать по графику воскресенья. С расписанием пригородных автобусов можно ознакомиться здесь.
ИжГЭТ сообщает, что в первой половине 7 марта трамваи №4, 8 и 11 будут курсировать по расписанию буднего дня, затем по следующему расписанию:
С улицы Промышленной:
- 4 маршрут: 13:35 – 17:24;
- 8 маршрут: 13:41 – 17:37;
- 11 маршрут: 13:56 – 17:16.
8 марта движение трамвайных и троллейбусных маршрутов организовано по субботним расписаниям, а 9, 10 марта по расписаниям воскресного дня.