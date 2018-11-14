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В Ижевске снесли ларёк на улице Кирова

14:01, 14 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
14:01, 14 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос\n#долги\n#остановка
Фото: susanin.news
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Ещё два подобных объекта могут снести в городе до конца недели.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесли ларёк на улице Кирова рядом с Физико-техническим институтом. Объект демонтировали за долги.

Принудительный демонтаж торгового павильона осуществили по решению суда. Как пояснил судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Антон Князев, должнику неоднократно вручались исполнительский сбор, административные штрафы, но он требования не исполнил. Иск в суд подала администрация города в связи с проводимой в киоске продажей алкоголя, которая запрещена.

Для принудительного демонтажа привлекли подрядчиков, чью работу также обязан будет оплатить должник.

Антон Князев отметил, что на этой неделе планируется демонтаж подобных павильонов на улицах 9-я Подлесная и Молодёжная в случае неисполнения должниками требований исполнительных документов в срок.

В Ижевске снесли ларёк на улице Кирова

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-11-14.

14:01, 14 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
355
0
#судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос\n#долги\n#остановка

 

 

 


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