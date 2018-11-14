Ещё два подобных объекта могут снести в городе до конца недели.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снесли ларёк на улице Кирова рядом с Физико-техническим институтом. Объект демонтировали за долги.

Принудительный демонтаж торгового павильона осуществили по решению суда. Как пояснил судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Антон Князев, должнику неоднократно вручались исполнительский сбор, административные штрафы, но он требования не исполнил. Иск в суд подала администрация города в связи с проводимой в киоске продажей алкоголя, которая запрещена.

Для принудительного демонтажа привлекли подрядчиков, чью работу также обязан будет оплатить должник.

Антон Князев отметил, что на этой неделе планируется демонтаж подобных павильонов на улицах 9-я Подлесная и Молодёжная в случае неисполнения должниками требований исполнительных документов в срок.