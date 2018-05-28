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Онлайн-опрос по проекту «Умный город» стартовал в Сарапуле

16:25, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:25, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#безопасность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#проекты\n#инфраструктура
Фото: ИА Сусанин
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Жители смогут проголосовать за предложенные проекты до 24 июня.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле стартовал онлайн-опрос населения по выбору объектов модернизации в городской среде. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, жители выберут перечень перспективных направлений проекта «Умный город».

До 24 июня на странице сайта любой житель Сарапула может выбрать один или несколько вариантов проектов, а также предложить свой вариант развития «умного города». http://www.adm-sarapul.ru/city/form-komfort-gorod-sredy/umnyy-gorod.php

Напомним, что в 2018 году Минстрой России сформировал список территорий, где реализуют пилотные проекты по программе «Умный город». Среди городов-пилотов, готовых протестировать «умные» решения, были названы два города в Удмуртии – Ижевск и Сарапул.

Отметим, что проект «Умный город» базируется на следующих ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской среды.

16:25, 28 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
221
0
#безопасность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#проекты\n#инфраструктура

 

 

 


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