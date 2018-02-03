В городе реализовали совместный проект властей и бизнеса.

Воткинск. Удмуртия. На «тропе здоровья» в Воткинске появилось освещение. Как сообщает пресс-служба городских властей, им удалось реализовать проект совместно с представителями бизнеса.

«Любители здорового образа жизни и пеших прогулок по лесу давно просили освещенную трассу. Раньше в темное время суток (а зимой темнеет рано) им приходилось гулять по лыжне. Это мешало лыжникам нормально заниматься», - отмечается в сообщении.

Фонарные столбы вдоль тропы установили еще в прошлом году. На минувшей неделе появились и светодиодные светильники – их приобрели для горожан предприниматели.

Свет в Березовском лесу будут включать с наступлением темноты, а выключать – в 22:00.