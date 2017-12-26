Об этом в прямом эфире «Сусанина» заявил глава города Юрий Тюрин.

Ижевск. Удмуртия. Разделение города на 6 участков позволит быстрее убирать снег с улиц Ижевска. Об этом в прямом эфире «Сусанина» заявил глава города Юрий Тюрин.

«При проведении конкурса мы разбили город на 6 районов, […] чтобы лоты могли выигрывать малый и средний бизнес. Они смогут закупить технику, взять ее в лизинг, что позволит более быструю уборку дорог», - рассказал глава Ижевска.

Юрий Тюрин также прокомментировал приостановление ранее объявленных торгов.

«На стадии заключения контрактов процесс торгов был приостановлен, так как в УФАС была подана жалоба. В понедельник, 25 декабря, торги были объявлены повторно, заключение торгов планируется на 23-26 января. До момента заключения новых торгов обслуживать город будет предприятие «ДРЭУ», с ним будет продлён контракт этого года», - рассказал Тюрин.