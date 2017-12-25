Снег с улиц Ижевска будут вывозить, несмотря на приостановление торгов по содержанию дорог

Об этом рассказали «Сусанину» в администрации города.

Ижевск. Удмуртия. Снег с улиц Ижевска будут вывозить, несмотря на приостановление торгов по содержанию улично-дорожной сети на 2018-2019 годы. Об этом рассказали «Сусанину» в администрации муниципалитета.

«Это рабочая ситуация. В связи с жалобой гражданина в отношении конкурсной документации на проведение аукциона на проведение работ по содержанию улично-дорожной сети города Ижевска в управление ФАС России по Удмуртии, администрация Ижевска вносит изменения в извещение и документацию на проведение торгов», - рассказали «Сусанину».

Сейчас процедура заключения контрактов приостановлена, однако, в январе 2018 года содержание дорог в городе будут осуществлять муниципальное предприятие ДРЭУ по действующему контракту.

«Законом это допускается», - уточнили в администрации.

Заказчик – «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», выполняя рекомендации УФАС, вносит изменения в документацию. Скорректированы дата и время окончания подачи заявок, дата проведения аукциона.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что данные торги приостановлены и дороги города с нового года могут остаться без хозяина.

«Для понимания, с 1 января убирать город будет некому. Старые контракты ДРЭУ заканчиваются 31 декабря 2017 года», - написал в Фейсбуке Александр Сушко.

Александр Сушко Отменены все результаты торгов (все 6 лотов) на содержание дорог Ижевска на 2018-2019 гг. по решению судебного органа. Для понимания, с 1 января убирать город будет некому. Старые контракты ДРЭУ...

Отметим, что таких контрактов было 6, так как с 2018 года улицы должны были начать обслуживать несколько подрядчиков. Город разделили на 6 частей - это центральный квадрат и административные районные деления.