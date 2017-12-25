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      Снег с улиц Ижевска будут вывозить, несмотря на приостановление торгов по содержанию дорог

      18:34, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      18:34, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      164
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег
      Фото: @arzik2
      164
      0

      Об этом рассказали «Сусанину» в администрации города.

      Ижевск. Удмуртия. Снег с улиц Ижевска будут вывозить, несмотря на приостановление торгов по содержанию улично-дорожной сети на 2018-2019 годы. Об этом рассказали «Сусанину» в администрации муниципалитета.

      «Это рабочая ситуация. В связи с жалобой гражданина в отношении конкурсной документации на проведение аукциона на проведение работ по содержанию улично-дорожной сети города Ижевска в управление ФАС России по Удмуртии, администрация Ижевска вносит изменения в извещение и документацию на проведение торгов», - рассказали «Сусанину».

      Сейчас процедура заключения контрактов приостановлена, однако, в январе 2018 года содержание дорог в городе будут осуществлять муниципальное предприятие ДРЭУ по действующему контракту.

      «Законом это допускается», - уточнили в администрации.

      Заказчик – «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», выполняя рекомендации УФАС, вносит изменения в документацию. Скорректированы дата и время окончания подачи заявок, дата проведения аукциона.

      Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что данные торги приостановлены и дороги города с нового года могут остаться без хозяина.

      «Для понимания, с 1 января убирать город будет некому. Старые контракты ДРЭУ заканчиваются 31 декабря 2017 года», - написал в Фейсбуке Александр Сушко.

      Александр Сушко

      Отменены все результаты торгов (все 6 лотов) на содержание дорог Ижевска на 2018-2019 гг. по решению судебного органа. Для понимания, с 1 января убирать город будет некому. Старые контракты ДРЭУ...

      Отметим, что таких контрактов было 6, так как с 2018 года улицы должны были начать обслуживать несколько подрядчиков. Город разделили на 6 частей - это центральный квадрат и административные районные деления.

      18:34, 25 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      164
      0
      #благоустройство\n#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#снег

       

       

       

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