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      Светофор на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске вновь перенастроят

      10:10, 17 ноября, 2017
      10:10, 17 ноября, 2017
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      #дороги\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
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      Изменения в работе регулировщика привели к образованию пробок.

      Ижевск. Удмуртия. Внесение изменений в работу светофора на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске привело к образованию пробок. На проблемы на дороге пожаловались автолюбители в социальных сетях.

      Как рассказали информагентству «Сусанин» в учреждении «Безопасность дорожного движения», на светофоре поставили дополнительную секцию «поворот направо» со «стрелкой» и выделили отдельную пешеходную фазу. Это и осложнило ситуацию на дороге.

      «Сейчас специалисты изучают ситуацию, еще раз перепрограммируют», - отметили в БДД.

      10:10, 17 ноября, 2017
      664
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      #дороги\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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