Светофор на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске вновь перенастроят

Изменения в работе регулировщика привели к образованию пробок.

Ижевск. Удмуртия. Внесение изменений в работу светофора на перекрестке улиц Удмуртской и Лихвинцева в Ижевске привело к образованию пробок. На проблемы на дороге пожаловались автолюбители в социальных сетях.

Как рассказали информагентству «Сусанин» в учреждении «Безопасность дорожного движения», на светофоре поставили дополнительную секцию «поворот направо» со «стрелкой» и выделили отдельную пешеходную фазу. Это и осложнило ситуацию на дороге.

«Сейчас специалисты изучают ситуацию, еще раз перепрограммируют», - отметили в БДД.