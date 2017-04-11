Удмуртия вошла в число пилотных регионов, которые получат деньги на капремонт многоквартирных домов

1 млрд рублей распределят между семью субъектами страны.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число пилотных регионов России на привлечение кредита для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ республики, 1 млрд рублей распределят между семью субъектами страны.

По словам главы ведомства Ивана Маринина, это последние деньги, которые фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет в качестве федеральной поддержки на проведение капремонт.

«Федеральные средства предназначены на погашение кредитной ставки займа, который будет взят реоператором, управляющей компанией или ТСЖ на проведение финансовоёмких работ по капитальному ремонту. К таким видам работ, в первую очередь, относится замена лифтового оборудования. Без кредита вряд ли можно будет выполнить эту задачу, поэтому Фонд и запустил систему поддержки собственников в данном вопросе. Это реальный механизм помощи, который будет поддержан и софинансированием из бюджета Удмуртской Республики. Заявки на получение средств мы должны направить в Фонд до 1 мая текущего года», - сказал Маринин.